Son dakika haberleri: Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs denetimine katıldı.

Vali Canalp, tarihi Alipaşa Çarşısı'nda yapılan denetime de katıldı.

Çarşıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canalp, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri hatırlattı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemli olduğunu belirten Canalp, "Hep birlikte kurallara uyduğumuz sürece kazanan biz olacağız." dedi.

Denetimde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri de yer aldı.