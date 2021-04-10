Son dakika haberleri! Edirne ve Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Edirne ve Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, anıta çelenk sundu.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının kanunlara en başta uyması gereken bir teşkilat olduğunu söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında alınan imkanlarla töreni gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Elbette ki daha coşkulu bir 10 Nisan kutlamak isterdik. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sebebiyle içimiz biraz daha buruk. Bu sebeple biraz daha sade şekilde 10 Nisan'ı gerçekleştiriyoruz. Bu vatan için bu millet için kanlarını ve canlarını feda etmiş şehitlerimizi unutmadık, gazilerimizi unutmayacağız. Buradaki törenin ardından şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz, orada bir dua okuyup 10 Nisan etkinliklerimizi bu sene bu şekilde tamamlamış olacağız."

Törene, Kurt'un 5 yaşındaki kızı Hilal Ayşenur Kurt da katıldı. Polis şapkası takan Hilal, fotoğraf çektirildiği sırada selam durdu.

Tekirdağ'da Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Tören sırasında sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

İl Emniyet Müdürü Erduğan ve şube müdürleri daha sonra şehitliği ziyaret etti.