Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde "İstanbul'daki Çanakkale" sergisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde "İstanbul'daki Çanakkale" sergisi

18.03.2021 13:30
Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde

Son dakika gündem haberine göre Türk Kızılayı'nın, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla, "İstanbul'daki Çanakkale" başlığı ile Edirnekapı Şehitliği'nde sergi düzenlendi.

Türk Kızılayı'nın, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla, "İstanbul'daki Çanakkale" başlığı ile Edirnekapı Şehitliği'nde sergi düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf ve belgeleri, İstanbul'da ilk kez sergilendi.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla tarihi fotoğraf ve belgeler Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen sergi ile gün yüzüne çıktı. 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, Türk Kızılay'ı ve İstanbul Valiliği iş birliği ile gerçekleştirildi. "İstanbul'daki Çanakkale" adlı sergide, daha çok Hilal-i Ahmer'in çalışmaları fotoğraf ve belgelerle ele alınıyor. İstanbul'da ilk kez sergilenen fotoğraf ve belgeleri inceleyen vatandaşlar daha sonra şehitlikte dualar edip, çiçekler bıraktı.

"Çanakkale'den 150 bin yaralı ve hasta asker transferi gerçekleştirdi"

Sergi açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılaycı hemşire ve doktorlar cephedeki yaralıların yaralarını sarardı. Yaralılarımızın cepheden, sıcak hattan tahliye edilmesine de Kızılaycılar bu tahliye görevini yaparlardı. Çanakkale Savaşı sırasında eğer yara ağır ise Kızılay'ımızın Ağadere'de bulunan Sahra Hastanesi'nde tedavileri devam ederdi. Eğer orada da müdahale edilemeyecek şekilde ağır bir yaralı ise, kanaması durdurulduktan sonra Kızılay'ın 15 gemisi ile transfer edilirdi. Akbaş, Ağadere, Eceabat limanlarından yaralı askerler, Gelibolu'ya, Biga'ya, Lapseki'ye, Şarköy'e ve Tekirdağ ile İstanbul'a transferleri yapılırdı. Değerli arkadaşlar Çanakkale Savaşı sırasında Kızılaycılar Çanakkale'den 150 bin yaralı ve hasta asker transferi gerçekleştirdi. Bu topraklar sahipsiz değil, bu toprakların üzerinde belki 80 milyon yaşıyor ama biz inanıyoruz ki şehitler ölmez. Onlar da yaşıyor yüz binlerce şehitlerimizle beraber bugün bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Bu toprakları savunmaya, güçlendirmeye ve mazlum insanlara, dünya insanlarının yaralarını sarmak için merhamet çınarımızın dallarını uzatmaya devam edeceğiz tekrar şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

"Hem şehitlerimizi anıyoruz, hem de dualar ediyoruz"

Sergiyi ziyaret eden Kızılay gönüllüsü Ayşe Rabia Sivrikaya, "Burada hep beraber olmak çok güzel bir duygu. Hem şehitlerimizi anıyoruz, hem de dualar ediyoruz. Türk Kızılay olarak hep beraber geldik bugünün anısına özel, hepimiz dualar edeceğiz mezarlıkları çiçekler bırakacağız" şeklinde konuştu.

Çanakkale şehitlerimizi anmak çok güzel bir duygu"

Şehit mezarlarına çiçek bırakan Mustafa Talha Binici, ise "Çanakkale şehitlerimizi anmak çok güzel bir duygu. Kızılay başkanımızla beraber hep birlikte ziyaret etmek bizim için çok büyük gurur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul'daki Çanakkale sergisi
Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul'daki Çanakkale sergisi
Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul'daki Çanakkale sergisi
Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul'daki Çanakkale sergisi
Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul'daki Çanakkale sergisi

Edirnekapı, Çanakkale, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Edirnekapı Şehitliği'nde 'İstanbul'daki Çanakkale' sergisi - Son Dakika


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