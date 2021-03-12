Son dakika haberleri... Edremit'te fuhuş operasyonu - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistan uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık eden bir kişi yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüpheliler mahkeme kararıyla 1 ay süreyle takibe alındı.Edremit Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla fuhşa aracılık eden Tarık F. (38) ile Gürcistan uyruklu Nino K. (34), Luara O. (45), Nıno T. (34) ve Mariam C. (41) adlı kadınları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 7 bin 919 TL, 401 dolar ve 1 adet çeyrek altın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.