Son dakika haberleri: Edremit'te kurallara uymayanlara ceza
Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 salgının yayılmasını engellemek, Edremitlilerin sağlığını korumak ve vatandaşların kurallarını uymasını sağlamak amacı ile maske ve mesafe kuralının uygulanmasını kontrol etmek amacı ile...
Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 salgının yayılmasını engellemek, Edremitlilerin sağlığını korumak ve vatandaşların kurallarını uymasını sağlamak amacı ile maske ve mesafe kuralının uygulanmasını kontrol etmek amacı ile denetimlerini sıkı bir şekilde devam ettiriyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bugün yaptığı denetimler maske kuralını uymadığı tespit edilen 7 iş yerine 5 bin 600 TL. 45 kişiye de toplam 40 bin 500 TL. İdari para cezası kesti. Ayrıca yapılan denetimlerde evinde izalasyonda olmadığı tespit edilen 1 şahıs polis ekiplerince yakalanarak devlet yurduna yerleştirildiği ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 100 iş yerine de denetim yapıldığı, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına pandemi kurallarına uyması konusunda bilgilendirildiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin vatandaşlarının sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile denetimlerini her gün rutin olarak sıkı bir şekilde devam ettireceği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu Arkadaşıyla konuşma bahanesi ile 2 bin TL değerinde telefonu alarak kaçtı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu Küçük kız, çakmakla oynarken kendisini yaktı Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu