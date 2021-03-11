Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü mevkisindeki boş bir binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... BALIKESİR - Edremit'te metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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