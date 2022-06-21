Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı

21.06.2022 11:03
Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit İlçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, 243 adet tarihi eser (sikke) ve 46 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor İbrahimce'de ekipler sahaya inecek İbrahimce'de ekipler sahaya inecek
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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