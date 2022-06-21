Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit İlçesinde tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, 243 adet tarihi eser (sikke) ve 46 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.