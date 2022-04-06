Son dakika haberleri... Edremit'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Edremit'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 587 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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