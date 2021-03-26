Son dakika haberleri... Efeler'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Yeni Dörtyol mevkiinde saat 21.00 sularında meydana geldi. İddialara göre E.B. yönetimindeki 34 PB 8852 plakalı araç kırmızı ışıkta duran F.S.G. idaresindeki 09 ED 886 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 ED 886 plakalı araç ise önünde bulunan Ş.B. idaresindeki 09 M 5535 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 09 ED 886 plakalı aracın içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen E.B.'nin ise yapılan ölçümlerin ardından 139 promil alkollü çıktığı tespit edildi.

Kaza sonrasında belediye ekiplerince yol temizlenerek tekrar trafiğe açılırken, kazaya karışan araçlar da çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN