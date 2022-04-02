SPOR Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı

Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımı, Ankara'da düzenlenen play-off karşılaşmaları sonrası lig şampiyonu olarak Axa Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi. Şampiyon olarak ilçeye dönen Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz- Ahlat karayolunda karşılandı. Konvoyla şehir turu atan takım ve taraftarlar, belediye meydanında halaylar çekerek tezahüratlarla Bitlis'ten ilk kez bir takımın Efeler Ligi'ne yükselmesinin sevincini yaşadı.

Kulüp yöneticisi Yunus Köstekçi, önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "TVF 1'inci Lig B Grubu'ndan çıkarak ilk önce yarı finallerde mücadele ettik. Burada zorlu rakiplerimiz vardı. Rakiplerimizi eledikten sonra finallere yükseldik. Finallerde Ordu Akkuş Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Hekimoğlu takımlarına karşı mücadele ettik. İlk maçımızda Ordu Akkuş Belediyesi karşısında çok rahat bir galibiyet aldık. İkinci maçımızı Hatay Büyükşehir Belediyesi ile yaptık. Bu maçın zor olacağını biliyorduk ve bu maçtan kıl payı bir mağlubiyetle ayrıldık. Son maçımızı Bursa Hekimoğlu takımıyla yaptık. Bu maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılıp lig şampiyonu olarak Efeler Ligi'ne yükseldik. Amacımız Efeler Ligi'ne yükselmekti ve bunu da başardık. Halkımıza söz vermiştik ve sözümüzü tutarak kupamızı ilçemize getirdik. Çok mutluyuz. Halkımızın sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlarla mücadele edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde de ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, bundan kimsenin kuşkusu olmasın? dedi.