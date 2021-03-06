Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

06.03.2021 09:42
Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Efes Selçuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlikler düzenliyor.

Efes Selçuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlikler düzenliyor. Kortej yürüyüşü, tiyatro gösterisi ve kısa bir müzik dinletisi içeren programda Efes Selçuk Kadın Platformu üyeleri ve Efes Selçuklu kadınlar bir araya gelecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın kent Efes Selçuk'ta farkındalık oluşturan etkinliklerin yer aldığı bir etkinlik programı düzenleniyor. Etkinlik programı kapsamında "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır Kortej Yürüyüşü" 8 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk anıtı önünden başlayacak. Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncularının oynadığı, Gülhan Ayhan'ın yazıp yönettiği "Korkma" adlı tiyatro gösterisi saat 19.30'da Ahmet Ferahlı Parkı'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatro gösterisinin ardından saat 20.00'de Efes Selçuk Belediyesi Kent Orkestrası'nın kısa müzik dinletisi ile son bulacak. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlik programına davet etti. - İZMİR

Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu
Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

Selçuk Belediyesi, Selçuk, Mart, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti         
09:29
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi         
18:27
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 10:02:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei