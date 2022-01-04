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Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi

04.01.2022 11:54
Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi

Son dakika haberine göre Düzce'de, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni ve Gölyaka Ovası'nı kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Düzce'de, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni ve Gölyaka Ovası'nı kaplayan sis, havadan görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde, sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Göl çevresi ve Gölyaka Ovası'ndan dağların yamacına doğru uzanan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni kaplayan sis bulutu, drone ile görüntülendi.

Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi
Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi
Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi
Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi

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Gölyaka, Drone, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi - Son Dakika
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