Son dakika haberleri | EGD geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" hibrit olarak düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | EGD geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" hibrit olarak düzenlendi

31.12.2020 10:27
Son dakika haberleri | EGD geleneksel

Edinilen son dakika haberine göre Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ekonomi gazetecileri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile hem fiziki hem de online olarak yapıldı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ekonomi gazetecileri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile hem fiziki hem de online olarak yapıldı.

EGD açıklamasına göre, Arzum'un ana sponsorluğunda, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) destekleriyle gerçekleşen hibrit etkinlik, ekonomi basını ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Türk ihracatının önüne çıkan tüm engellere rağmen büyümesini sürdüreceğini kaydetti.

Gülle, "Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri dün olduğu gibi yarınlarda da tüm dünyaya Türkiye'nin ihracat serüvenini anlatmaya devam edecek. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dünyayı tanıyan, ekonomin temel ilkelerine hakim, iş dünyası ve STK'larla doğrudan temasta olan kalem erbapları, bizler için her zaman aydınlatıcı ve uyarıcı oldu." dedi.

Kovid-19'un dünyayı görülmedik bir ekonomik atmosfere soktuğunu aktaran Gülle, küresel ticaretin bu denli kesintiye uğradığı bir dönemde ihracatta başarılara imza attıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:

"Bu olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak, ihracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdik. İhracatta düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, bugün pandemi öncesinden daha güçlüyüz. Eylül ve ekim aylarını tarihi rekorlarla kapattık, kasım ayında 16 milyar doların üzerine çıktık. Aralık ayının gurur verici rakamlarını, sizler vasıtasıyla halkımızla paylaşmanın gururunu yaşayacağız. İhracat sadece iş meselesi değil, aynı zamanda bir memleket meselesidir. Bizler böyle görüyoruz."

Gülle, Türk ihracatçıları olarak ticaret fazlası veren Türkiye hedefine durmaksızın koştuklarını ifade ederek, "İhracatta yıldız senemiz olacak 2021 yılının, hepinize, tüm ülkemize, sağlık, afiyet ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye bir büyüme çizgisi içerisinde her şeye rağmen gelişiyor"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 2021'de güzel işlerle imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye bir büyüme çizgisi içerisinde her şeye rağmen gelişiyor. Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına en ciddi coğrafyada en büyük üretim üssü, dolayısıyla bunlarla ilgili konuşacak çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Kolbaşı, Türkiye'nin dünyada en çok değeri olan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi yapmak için uğraşıyoruz, milli değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve bu söylemlerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) geçtiğimiz sene Züccaciye Meclis Başkanı oldum. Bizim sektörümüz hakikaten hem ihracata hem Türkiye'nin ileride yıldızı parlayacak sektörü olacağına inanıyorum. Aşağı yukarı her sene 4 milyar dolar fazla veren bir sektör. Biz de bu başarıdan pay aldık. Arzum 55 yıllık marka olarak borsaya açıldı. Çok da başarılı oldu." bilgilerini verdi.

Kolbaşı, salgın süreci geçip yurt dışına çıkışlar başladığında herkesin Türk kahvesi talep etmesini isteyerek, "Evet her gittiğinizde yerde Türk Kahvesi isteyin. ve herkesin bu talep üzerine Türk kahvesi makinesi almasını sağlayalım. Bu konuda marka olalım dünyada elbirliği ile." çağrısında bulundu.

"Kamuoyu ile birlikte geri dönüşümü geliştirmek çok önemli"

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da gelecek dönemde geri dönüşüm konusunda farkındalığı daha da artırmak için çalışacaklarını belirterek, "Plastikçiler olarak bunun sorumluluğunun farkındayız. Halkımızla, kamuoyu ile birlikte geri dönüşümü geliştirmek çok önemli." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise geleneksel hale gelen buluşmada bütün ekonomi müdürlerini ödüllendirmeyi uygun bulduklarını belirterek, "Elbette sağlık emekçileri, gıda sektörü çok başarılı sınav verdiler. Ancak ekonomi gazetecileri de ekonominin önemini anlatmakta çok başarılı bir sınav verdi. Her türlü imkanı kullanan ekonomi gazetecileri ekonomiye ilişkin bilgileri, haberleri paylaşmaya devam ettiler." bilgilerini verdi.

Teşekkür Belgesi takdim töreni

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi töreni düzenlendi.

Gecede vefa-şükran belgesi de verildi. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Özak Global Holding Kurucusu Cemal Akbalık, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, Seyidoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, Dimes Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Diren, Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Merhum iş adamı Nahit Kemalbay adına PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu belgelerini aldı.

Meslekte 20 yılını dolduranlara teşekkür belgesi

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da teşekkür belgesi takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:

Esin Gedik, Çağrı Bilgin, Belma Toprak, Mahmut Hayırlıoğlu, Özbey Men, Özlem Bay, Kenan Sertalp, Ayfer Yıldız, Pınar Çelik, Hülya Güler.

Ekonomi müdürlerine teşekkür belgesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak salgın döneminde ekonomi gazeteciliğine ve Türkiye'nin sürdürülebilir en önemli döviz kaynağı olan ihracata değerli haber ve görüşleri nedeniyle ekonomi basınındaki haber servisi müdürlerine teşekkür belgesi verildi.

Toplantıda Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız'ın yanı sıra ödül alan isimler şöyle:

Osman Şenkul, Birsen Altaylı, Recep Erçin, Jale Özgentürk, Yaşar Kızılbağ, Hakan Güldağ, Bilal Emin Turan, Hayri Çetinkaya, Faruk Erdem, Canan Eraslan, İbrahim Acar, Recep Bahar, Talip Yılmaz, Oğuz Demir, Sedef Seçkin Büyük, Oya Yalıman, Sedat Yılmaz, İhsan Yılmaz, Sadi Özdemir, Ali Çağatay, Burak Karagöz.

Münir Karaloğlu, Yeni Yıl, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | EGD geleneksel 'Yeni Yıl Buluşması' hibrit olarak düzenlendi - Son Dakika


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