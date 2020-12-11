Gemiye alınan düzensiz göçmenler, daha sonra kıyıya çıkarılıyor.

Görüntülerde Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Rodos Adası'nın kuzeyine gemiyle getirdikleri düzensiz göçmenleri iki şişme bota aktarmaları, göçmenlerin bulunduğu botları tehlikeli biçimde Türk kara sularına kadar getirmeleri yer alıyor.

Yunan sahil güvenlik botlarının Ege Denizi 'nde Rodos Adası 'nın kuzeyinde iki şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk kara sularına dönmeye zorladığı anlar, İHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ege 'de Yunan sahil güvenlik gemisinin açık denizde ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlere, Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracıyla (İHA) çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Son Dakika › Güncel › Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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