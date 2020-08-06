Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde sığınmacılara Yunan zulmü

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için Ege Denizi'ne iki ayrı lastik botla açılan 43 kişilik sığınmacılar denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için Ege Denizi'ne iki ayrı lastik botla açılan 43 kişilik sığınmacılar denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin önce botlarını patlatıp daha sonrada Türk Karasuları'na ittiği Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı. Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 30'unu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri teslim alırken, 12 kişilik Somali uyruklu grup ise Altınova Mahallesi otogarına gönderildi. Muhabirimize açıklamalarda bulunan sığınmacılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı hareketine tepki gösterdi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:44

Kaynak: İHA

Son Dakika

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor

Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi