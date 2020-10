Son dakika haber: Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 21 ölü, 804 yaralı (14) - Son Dakika

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem ile ilgili arama kurtarma çalışmalarına ilişkin saat 03.00 sıralarında, açıklama yaptı. Deprem can kaybının 21'e ulaştığını bildiren Bakan Kurum, "Bugün saat 14.51 sularında Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 4 ve üzeri şiddetlerde 30, toplamda 315 artçı meydana geldi. Arama faaliyetleri devam etmekte. Bornova ve Karşıyaka'da ekip görevlendirmeleri yapıldı ve arama kurtarma faaliyetleri yoğun biçimde devam ediyor. Son verilere göre 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 24'ü ağır yaralı olmak üzere 799 vatandaşımız yaralandı" dedi.

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORArama kurtarma çalışmalarının 17 bina olarak başlatıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Şu anda ise 9 binada çalışmalar devam ediyor. Rızabey Apartmanı, Yağcıoğlu Apartmanı, Doğanlar ve Yılmaz Erbek apartmanlarında çalışmalar devam etmekte. Deprem sonrasında tüm bakanlıklarımız, il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirildi ve destek ekiplerinin tamamı bölgeye sevk edildi. Kontrollü olarak arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı alanlara elektrik veriyoruz. Bölgeye telefonla ilgili irtibatı güçlendirmek adına 34 baz istasyonu sevk edildi. İhbarların tamamı değerlendiriliyor. TSK tarafından drone ile bölgenin tamamına ilişkin hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yoğunluk olan yerlere ekiplerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.'DEPREM ÜÇÜNCÜ SEVİYE, ULUSAL BİR DEPREMDİR'Depremin seviye olarak üçüncü seviye olduğunu söyleyen Kurum, "Deprem ulusal seviyede bir depremdir. İhtiyaç olan her bölgeden ekipler sevk ediliyor. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışması yaptığımız alanlarda biz de bölgeye gidiyoruz. Öncelikle hasar tespit çalışmalarını kamu binalarında başlattık. Bir hastanemizdeki hastaları tahliye ettik bunun dışında kamu binalarında sorun yaşanmadı. Genel olarak, 3 bin 999 kişi 475 araç ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye 3 bin çadır, 10 bin yatak, 20 bin battaniye gönderildi. 56 bin 300 kişilik beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi. Kamu kurumlarımızın da içinde olduğu misafirhanelerde 3 bin 700 kişilik kapasite açılmıştır. Tüm milletimiz müsterih olsun. Tüm bakanlarımız fiilen takipteyiz' ifadelerini kullandı. 'GÖÇÜK ALTINDA, AÇIKTA, AÇ CAN KALMASIN'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın ilgi ve takibi ile yürüttüğümüz çalışmalarda bütün amaç göçük altında can kalmaması, sonra açıkta can kalmaması, sonra da aç can kalmamasıdır. Genel itibariyle enerji, barınma, hastane ile alakalı bir problem kalmamış gözüküyor. Operatörler baz istasyonlarını kullanarak cep telefonu tespiti konusunda bir çalışma yürütüyor. Buse kızımız kurtarıldı. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımız çıkmadı. İnşallah ümit bağladığımız herkes sağlıklı, diri bir şelilde çıkar" dedi. 'ADLİ TAKİP YAPILACAKTIR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Önceliğimiz enkaz altındaki canlarımız ve arama kurtarma çalışmalarıdır. Dualarımız önce bu canlarımızın kurtulmasına yönelik. Bu süreç tamamlandıktan sonra yapılarla ilgili her fiil soruşturulacak, adli takip yapılacaktır. Birlik beraberliğimizi bozacak, nefret suçu yayacak her türlü fiil hakkında da görevlendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Haber: Hande NAYMAN-Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,