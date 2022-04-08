Son dakika haberleri! Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak

08.04.2022 11:52
Son dakika haberleri! Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak

Son dakika haberlerine göre Japon kamu yayıncısı NHK televizyonu, Denizli ve Aydın'daki antik kentlerde belgesel çekimine başladı.

Japon kamu yayıncısı NHK televizyonu, Denizli ve Aydın'daki antik kentlerde belgesel çekimine başladı.

Hayatını kaybeden Japon gazeteci ve yazar Takashi Tachibana anısına, 1970'li yıllardaki 8 bin kilometrelik seyahatini anlatan belgesel hazırlayan ekip, Aydın'da Apollon Tapınağı, Priene Antik Kenti ve Milet Antik Kenti'nde çalışma yaptı.

Belgesel hakkında AA muhabirine bilgi veren projenin Avrupa Direktörü Miki Kosugu, Tachibana'nın çektiği fotoğrafları ve ayak izlerini takip ettiklerini, Aydın'daki çekimlerin ardından Denizli'de Pamukkale, Hierapolis ve Laodikya antik kentlerine geçeceklerini söyledi.

Türkiye'nin zengin doğal ve kültürel mirasa sahip olduğunu, Japonlara bu mirası göstermeye çalışacaklarını anlatan Kosugu, "Japonların çok azı Türkiye'nin bu zenginliği biliyor. Belki bu belgesel, Türkiye'nin kültürel zenginliğini onlara tanıtmak için bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Aydın'a ilk kez geldiğini, gördüğü antik şehirlere hayran kaldığını dile getiren Kosugu, belgesel projesi sonrası bölgeye yeniden gelmeyi planladığını aktardı.

"Turistlerin sayısında artış olacağını göreceğiz"

Çekimleri organize eden Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı da belgesellerin tanıtımda önemli gücünün olduğunu, daha önce Pamukkale ve Hierapolis'te Discovery Channel için çekim programı yaptıklarını belirtti.

Japon televizyonu NHK'nın etkili bir mecraya yayın yaptığına işaret eden Yardımcı, şu değerlendirmede bulundu:

"1970'li yıllarda ülkemizi gezmek için gelen Japonya'nın ünlü gazetecisi 2 yıl önce vefat etti. Onun anısına televizyon kanalı, belgesel hazırlıyor. Tachibana'nın Türkiye'deki ayak izlerinden gidiyoruz. Japonlar dünyada en çok istenilen, kişi başına çok para harcayan turist grubunda. Bu yıl içerisinde bu program yayınlanacak. Gözle görülür şekilde Japon turistlerin sayısında artış olacağını göreceğiz."

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kentteki kültürel değerleri tüm dünyaya tanıtma misyonu içerisinde olduklarını, Japonya'daki bir televizyon kanalı için de buradaki değerlerin tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika haberleri: Aydın'da park halindeki traktörün alev alması güvenlik kamerasında Son dakika haberleri: Aydın'da park halindeki traktörün alev alması güvenlik kamerasında

Belgesel, Japon, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:00:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ege'nin antik kentleri Japon televizyonunda belgeselle tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement