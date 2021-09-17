Son dakika haberleri! Egeli tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına Van'da yatırım çağrısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin tekstil sektöründe 5 bin kişilik istihdama ulaştığını belirterek, Egeli ihracatçıları da bölgede yatırıma davet etti.

Ege İhracatçılar Birliğinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, İzmir ile Van'ın ihracattaki güçlerini birleştirmesi için yürütülen çalışma kapsamında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Tekstil Kent İşletme Müdürü Selami Batmaz'dan oluşan heyet, İzmir'e geldi.

Heyet, Birliği ziyaret ederek ihracatçılarla bir araya geldi.

Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, kentte halen EİB üyesi 3 tekstil firmasının üretim yaparak ihracatta rekabet gücünü artırdığını, bu sayının yükselmesini istediklerini bildirdi.

Van'ın nüfusunun yüzde 63'ünün 30 yaş altı olduğunu, genç nüfusta işsizlik oranının yüksek olduğunu belirten Bilmez, bu nedenle emek yoğun sektörleri bölgeye davet ettiklerini kaydetti.

Bilmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Van'da tekstil sektöründe 5 bin kişilik istihdama ulaşmış durumdayız. Van OSB'nin beşinci etabını tekstil sektörü için tahsis ettik. 11 firma ile sözleştik. 42 hektar alanın yatırımcılar için altyapısını da hazırladık. İzmirli ihracatçıların da Van'da yatırım yapmasını arzu ediyoruz."

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Van'da yatırım yapma kararı alan İzmirli firmalar bulunduğunu, bu sayının kısa sürede artmasını beklediklerini belirtti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da İzmir ve Van arasındaki güç birliğinin Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

Vali Bilmez başkanlığındaki heyet, daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ve Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaları ziyaret etti.