Son dakika haberleri... EĞİRDİR GÖLÜ KIYISINDA YANGIN

EĞİRDİR Gölü kıyısında sazlık alanda yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Eğirdir merkez ve Yeşilada karşısında bulunan Göktaş köyü yakınlarındaki Karabulak mevkiinde dün saat 21.00'de sazlık alanda yangın başladı. Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu göl kıyısından başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bazı ağaçlık bölgelere de sıçradı. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın elmalıklara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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