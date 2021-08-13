Üye Girişi
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit

13.08.2021 10:10
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi girişinde kurulan fabrikada, Eğirdir Gölü'nden balıkçılar tarafından avlanan kerevitler yurt dışına ihraç ediliyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi girişinde kurulan fabrikada, Eğirdir Gölü'nden balıkçılar tarafından avlanan kerevitler yurt dışına ihraç ediliyor.

Eğirdir Gölü'nden balıkçılar tarafından avlanan kerevitler yurt dışına ihraç ediliyor. Eğirdir girişinde 3 bin metrekare alanda kurulan ve 50 personelin çalıştığı fabrikada, balıkçı esnafı tarafından gölde avlanan kabuğu ince ve lezzetli kerevitler önce dinlenmeye alınıyor, ardından makinelerde haşlanıp özel soslarla paketleniyor. Paketlenen kerevitler, yurt dışına gönderiliyor. Haftada, 25 ton pişirilmiş ve soslanmış kerevit ABD, İngiltere, İsrail, Rusya, Almanya, Fransa, Moldova, Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Fabrikanın sahibi Muzaffer Barış, kerevitleri Eğirdir Gölü ve çevresindeki göllerden alıp burada pişirip, soslayıp, ardından talep olan ülkelere pazarladıklarını söyledi. İşlerinin iyi gittiğini aktaran Barış, "Ama göllerimizde su sıkıntısı var. Göllerimiz çekiliyor. Amerika'dan İsrail'e, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Moldova, Ukrayna gibi değişik ülkelere ihracat yapıyoruz. Eğirdir Gölü'müzün kerevitinin kabuğunun ince olması, dolayısıyla yerken hem lezzet bakımından hem kolay işlenme açısından dünyada narin bulunan bir ürün çeşidi" diye konuştu.Fabrikanın su ürünleri mühendisi Selcen Doğan ise kerevitlerin işlenmesinden ihracına kadar olan süreci şöyle anlattı: "İşletmeye gelen canlı kerevitler işleme alınıncaya kadar havuzlarda bekletilir. Daha sonra kerevitler canlı seçim bölümüne alınarak içlerinde ölü, yaralı ve 10 santimden küçük olanlar ayrılır. Küçük kerevitler getiren avcıya teslim edilerek, geldiği sulara dönmeleri sağlanır. Yaralı kerevitler de aynı şekilde avcıya teslim edilir. Ölü kerevitler yem fabrikalarında değerlendirilmek üzere atık alanında toplanır. İşlemeye alınan kerevitler haşlama kazanında pişirilir. Pişmiş kerevitler boylarına göre ayrılarak, tabak ya da poşetlere yerleştirilirler. Tartılarak yerleştirme sonucunda paketleme işlemine geçilir. Paketleme işleminden sonra özel olarak hazırlanan sos eklenir. Soslamadan sonra vakumlama işlemi yapılır. Hazır olan paketler pastörizasyon işlemi için özel krom araba tepsilerinde yerleştirilir. ve paketler pastörize edilmek üzere arabalarla fırınlara yerleştirilir. Pastörize fırınlarından çıkan arabalar şok odalarına alınarak, dondurulur. Dondurulmuş paketler dış kutulara konularak son paketleme işlemi gerçekleşir."

Son olarak kolilere yerleştirme yapılıp yurt dışına sevk edilmek üzere Tırlara yüklendiğini aktaran Selcen Doğan, "İşletmede ortalama 50 personel çalışmakta ve günlük 4-5 ton Kerevit üretimi yapılmaktadır. Haftada 2-3 defa, ortalama 25 ton sevkiyat yapılmaktadır" dedi.


Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit
Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit

England, Eğirdir, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, 10:56 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı 10:38 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 10:25 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı 10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu
Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi 09:01 Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi 08:42 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
10:37 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı
10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
10:11 Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor
09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı
09:40 Selin vurduğu Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! İlçenin halini çaresizce izledi
09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi         
11:02
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık         
10:34
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor         
10:23
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 11:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Eğirdir Gölü'nden dünyaya, haftada 25 ton kerevit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement