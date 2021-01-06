Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi

06.01.2021 14:12

Gelen son dakika haberlerine göre Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi Dr. Erol Kesici: "Kesin korunacak alan ilkesinden asla taviz verilmemeli" "Alınan karar göllerimiz açısından çok önemli bir gelişmedir" "Eğirdir Gölü, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır"...

Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi

Dr. Erol Kesici: "Kesin korunacak alan ilkesinden asla taviz verilmemeli"

"Alınan karar göllerimiz açısından çok önemli bir gelişmedir"

"Eğirdir Gölü, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır"

ISPARTA - Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kararın çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü'nün, kesin korunacak hassas alanlar ilkesi doğrultusunda kullanımına izin verilmelidir. Kararlar esnetilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Isparta'da bulunan Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü ile Gölcük Krater Gölü doğal sit alanı ilan edildi. Bu karara göre özellikle son yıllarda kirlilik ve önemli derecede su kaybı yaşayan Eğirdir Gölü ile Gölcük Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, her iki göl için de alınan kararın önemli olduğunu ancak kesin korunacak hassas alan ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

"İçerisinde yoğun şekilde siyano bakteriler bulunmaktadır"

Eğirdir Gölü'nün öncelikli kullanım amacının içme ve kullanma suyu kaynağı olduğuna değinen Dr. Erol Kesici, "Eğirdir Gölü'nden aşırı su alımları, çevresindeki yapılaşmalar, tarım alanlarının işgali halen geleneksel tarımın yapılması gölde çok ciddi sorunlara neden olmuştur. Gelinen noktada göl bütçesinin neredeyse yüzde 70'ini kaybetmesinin yanı sıra aşırı kirlilikle karşı karşıyadır. Bu da çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Son 35 yıl içerisinde Eğirdir Gölü'yle ilgili içme ve kullanma suyu çevre kanunları, su kirliliği yönetmelikleri ve en son olarak da 8 yıl önce hazırlanan özel hükümler olması rağmen Eğirdir Gölü korunamamıştır. Gölün bugün geldiği durum çok ciddidir. Eğer gerçekten önlemler alınmazsa gölün ileriye gitmesi çok zordur. Çünkü kuruma periyoduna girmiş, kıyıları tamamen bataklıklaşmış ve kirlilik hat safhaya gelmiştir. Bu suların kullanılması dördüncü sınıf kalitede özelliğine sahiptir. Çünkü içerisinde yoğun şekilde siyano bakteriler bulunmaktadır" dedi.

"Bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır"

Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü'nün kesin korunacak alan ilan edilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Kesici, bu gelişmenin daha da anlam kazanabilmesi için ana ilkelerinden taviz verilmemesi gerektiğine değindi. Dr. Erol Kesici, "Bu göllerimizin kıyılarında yapıya izin verilmemeli, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır. Çünkü buranın bitki ve hayvan topluluklarına ait ortamları, bu ortamın topografyası bozulmamalı ve engellerle karşılaşmaması gerekir. Ancak bu alanlarda tabiat varlıkları koruma kurulunun izni ile turizm ve buna benzer küçük yapılaşmalara izin verilebilmektedir. Fakat bu yapılar entegre yapılaşmaya dönüşmemeli. Yapılaşmada esnekliklere kesinlikle izin verilmemelidir. Öncelikle amaçları isimde de belirtildiği gibi kesin korunacak hassas alanlar olarak kalmalıdır" diye konuştu.

"Aşırı şekilde turizme ve yapılaşmaya açılırsa korunamaz"

Kesici, Eğirdir ve Gölcük göllerinin dünya harikası yerler olduğunu belirterek, "Gerçekten buraların kesin korunacak alanlar haline dönüştürülmesi gerekir. Taviz verilerek entegre yapılar yapılırsa, turizm ve yapıya aşırı yoğunluk şekilde açılırsa bu alanların korunması söz konusu değildir. Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü'nün, kesin korunacak hassas alanlar ilkesi doğrultusunda kullanımına izin verilmelidir. Elbette insanlar gölden yararlanacak. Ama bizim bugüne kadar çıkardığımız önemli bir ders vardır, maalesef biz bu kıyıları 35 yıl yasalara çıkarmamıza rağmen koruyamamıştır. İnşallah yeni yasa göllerimizi koruyarak gelecek nesillere taşır" dedi.

Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi

Eğirdir Gölü, Eğirdir, Isparta, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 Jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 Jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi         
14:22
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı         
13:25
Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor         
13:08
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
12:25
AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak         
11:51
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 14:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei