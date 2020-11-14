Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi "Mahkemeden durdurma kararı çıktı" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi "Mahkemeden durdurma kararı çıktı"

14.11.2020 11:07
Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi

Son dakika haberleri... Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Eğitim Bir-Sen olarak açılan davada Danıştay tarafından üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini belirtti.

Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Eğitim Bir-Sen olarak açılan davada Danıştay tarafından üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini belirtti.

Ülke genelinde yetkili sendika olarak çalışmalarını yürüten Eğitim Bir-Sen, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle üniversitelerin yönetmelik kapsamı dışına çıkarılarak akademik ve idari personelin üniversitelerarası geçici yer değişikliği yapabilme haklarının ellerinden alınmasını yargıya taşıdı. Konu ile ilgili mahkemeden durdurma kararının çıktığını dile getiren Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi, "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde, 29 Şubat 2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, 'yükseköğretim kurumlarının' bu yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamayacakları 'yükseköğretim kurumlarınca' bu yönetmeliğe göre yapılmış olan geçici görevlendirmelerin bir ay içerisinde sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştı. Bu durumda öğretim elemanlarının üniversiteler arasında akademik kariyer, bilimsel araştırma, ortak çalışma gibi gerekçelerle isteklerine bağlı veya resen yapılan geçici görevlendirmeleri engellenecek ve bu suretle bilimsel ve akademik çalışmaları ile mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin karşılanmasını sağlayabilecek türdeki görevlendirmeler ortadan kalkacaktı. Aile bütünlüğünün sağlanması ve sağlık mazereti olan idari personelin geçici bir süre de olsa derdine derman olan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde yapılan bu düzenlemeyle üniversitelerarası mazerete bağlı yer değişikliği iş ve işlemlerinin yapılamayacak olması, zaten mağdur olan idari personeli bir kez daha mağdur edecekti" dedi. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi Mahkemeden durdurma kararı çıktı

Ömer Faruk Çelebi, Eğitim Bir Sen, Çelebi, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eğitim-Ber-Sen Başkanı Çelebi 'Mahkemeden durdurma kararı çıktı' - Son Dakika


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