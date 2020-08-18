Son dakika haberleri: Eğitim verilen Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşıyor - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Haydi Çocuklar Drone Uçurmaya" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitim almaya başlayan çocuklar, yaşamlarında ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadılar.

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından çocuklara sivil havacılığın tanıtılması ve drone kullanımının öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen Drone Çocuk Projesi başladı.

Proje kapsamında, eğitmenler eşliğinde çocuklara drone hakkında teorik ve teknik bilgiler veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında verilen eğitimlere, çocuklar maske takarak katılabiliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan drone kullanımına ilişkin videoların izletildiği çocuklar, teorik eğitimlerinin ardından uygulamalı olarak drone uçuruyorlar.

Gördükleri eğitimle havacılık teknolojisini öğrenen çocuklar, bir yandan da hayatlarında ilk kez drone uçurmanın sevincini yaşıyorlar.

Çocuklar küçük yaşta teknolojiyle tanışıyor

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, çocukların küçük yaşlarda teknolojiyle tanışmasına büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Eğitimlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında başladığını bildiren Yalçın, çocukların projeyle birlikte hem teorik hem de uygulamalı olarak drone kullanımını öğreneceğini ifade etti.

"Projeyi ilçemizdeki bütün okullara yaymayı hedefliyoruz"

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik de çocukların büyük bir heyecanla eğitimlere katıldığını belirtti.

Projenin çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracağına dikkati çeken Gedik, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki çocuklarımıza hem sivil havacılığı tanıtmak hem de ilerleyen yıllarda drone kullanımının önemli seviyeleri ulaşacağını düşünerek teorik ve uygulamalı olarak eğitim vermeye başladık. İlk etapta 13 öğrencimiz eğitim aldı, bir hayli başarılı olduklarını gördük. Projeyi ilçemizdeki bütün okullara yaymayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte okulların açılmasıyla projemizi uygulamaya koyacağız."

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım ve çok eğlendim"

Eğitime katılan çocuklardan 13 yaşındaki Enes Muhammet Alakuş, drone kullanımı hakkında birçok bilgi öğrenmeye başladığını anlattı.

Teorik bilgilerin ardından drone uçurarak ilk deneyimini yaşadığını aktaran Alakuş, "Çok güzeldi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım ve çok eğlendim." dedi.

14 yaşındaki Zehra Güğül de eğitimlerde keyifli anlar yaşadığını dile getirerek, "Drone uçurdum. Nasıl uçurabileceğimizi ve havadayken nasıl kontrol edebileceğimizi öğrendik. İlk defa uçurduğum için biraz heyecanlandım. Hep drone uçurup video çekmek istemiştim. Eğlenceli ve güzeldi." diye konuştu.

13 yaşındaki Fatih Murat Süzgün, eğitimlerle teknik bilgileri öğrenip arkadaşlarıyla birlikte ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.