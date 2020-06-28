Son dakika haberleri | - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi

Son dakika habere göre - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT tamamlandı.

- Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi

Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği sınavın ikinci oturumu olan AYT'yi değerlendirdi. Şeker, adayların geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini söyleyerek, öğrencilerin matematikte rahat sorularla karşılaştıklarını vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi tamamlandı. AYT'de 'Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1' testinden 40 soru soruldu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. AYT'nin 'Sosyal bilimler-2' testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru bulunuyor. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, üniversite adayı öğrencilerin girdiği sınavın ikinci oturumu AYT'yi değerlendirdi. Şeker, adayların geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini söyleyerek, öğrencilerin matematikte rahat sorularla karşılaştıklarını vurguladı.

"Düzenli bir şekilde çalışanların yapabileceği bir sınav gerçekleşti"

Öğrencilerin beklediklerinden daha rahat bir sınav geçirdiklerini ifade eden Şeker, "Bugün ki sınavda ilk test edebiyat testiydi. Öğrenciler AYT oturumunda daha çok Cumhuriyet dönemi edebiyatından soru bekler. Bu sınavda az olduğu görüldü. Öğrencilerimiz, matematikte çok rahat sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Genel itibariyle dikkatli olan ve düzenli bir şekilde çalışanların yapabileceği bir sınav gerçekleşti. Fen bilimleri testinde öğrenciler biyoloji sorularında bir miktar zorlandıklarını dile getirdiler. Çünkü daha çok insan fizyolojisi üzerine ve bilgi gerektiren soruların geldiği belirtildi. Fen bilimlerinde geçtiğimiz yıllara baktığımızda daha rahat çözülebilen sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sosyal bilimler testinde tarih sorularının beklendiği gibi sorulduğunun altını çizen Şeker, "Coğrafya soruları daha önceden uluslararası örgütler, çevre sorunları ve ülkesel durumlar üzerinden sorulurdu. Ancak bu sene dünyanın içinde olduğu güncel durumlardan dolayı daha çok uluslararası örgütler üzerine yoğunlaşmış sorular bulunuyordu. Öğrenciler daha çok bilgiye ve genel kültüre dayalı soruları çözdüler. Öğrenciler, din ve felsefe sorularının da bekledikleri gibi geldiğini söylediler. Öğrenciler geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sonuç tarihine kadar öğrenciler dinlenebilir"

Bugünden itibaren sınav sürecini tamamlamış olan öğrencilerin önünde güzel bir dinlenme süreçlerinin olduğuna dikkat çeken Şeker, "Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar adaylar dinlenebilirler. Sonrasında yeni bir heyecan dalgası olan tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, puanlarına göre bölüm seçme noktasında yoruluyorlar. Bu sürece kadar da kendilerinden dinlenmelerini istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Serdar Şeker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi - Son Dakika

Son Dakika

17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
16:32
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
16:21
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
16:05
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]