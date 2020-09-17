Eğitimlerini tamamlayan motosikletli polislere sertifika verildi - Son Dakika

Niğde'de Motosikletli Polis Timleri Eğitim Kursunu başarıyla tamamlayan polis memurlarına düzenlene törenle sertifika verildi.
İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistinde düzenlenen törende polisler, motosikletli akrobasi gösterisi yaptı.
Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis memurlarına sertifikalarını verdi.
Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
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