Eğitimlerini tamamlayan motosikletli polislere sertifika verildi - Son Dakika

Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis memurlarına sertifikalarını verdi.

İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistinde düzenlenen törende polisler, motosikletli akrobasi gösterisi yaptı.

Niğde 'de Motosikletli Polis Timleri Eğitim Kursunu başarıyla tamamlayan polis memurlarına düzenlene törenle sertifika verildi.

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?