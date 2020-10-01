Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu - Son Dakika

Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu

Son dakika gelişmesine göre Muğla merkez Menteşe ilçesinde üniversitelilerin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde mesaide olmayan bir polis, alkollü eğlence mekanına alınmayınca silahına sarıldı.

Muğla merkez Menteşe ilçesinde üniversitelilerin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde mesaide olmayan bir polis, alkollü eğlence mekanına alınmayınca silahına sarıldı. Eğlence mekanı önünde silahı ile 13 el ateş açan polis, diğer polisler tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu.

Olay, gece Kötekli Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birkaç hafta önce kavga ettiği gerekçesi ile bara alınmadığı iddia edilen özel harekat polisi, mekanın güvenlik görevlileri ile tartışınca silahına sarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen gece bekçileri ve polis ekiplerinin engelleme girişimlerine rağmen silahı ile 13 el ateş eden polis, meslektaşları tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korku dolu anların yaşandığı olay, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülendi. - MUĞLA

Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu
Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu

Muğla Merkez, Menteşe, Polis, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Muğla Kötekli'de gecenin sessizliğini polisin silah sesleri bozdu - Son Dakika

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