Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı - Son Dakika

Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı

07.02.2021 13:41

Bahçelievler'de koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olan ve eğlence mekanına dönüştürülen bir kafeye polis baskın yaptı. Polisin baskını sırasında bazı müşteriler koltuk arkası, Masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek gizlenmeye çalıştı. İş yeri mühürlenirken, mekandakilere 76 bin 320 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 5 Şubat Cuma günü, saat 23.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Kerim Çavuş Caddesinde bulunan bir kafenin açık olduğu bilgisi alındı.

Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı

KAÇACAK YER ARADILAR

Eğlence mekanına dönüştürülen kafeye baskın yapan polis, içeride kadınlı erkekli içeride içki içildiğini belirledi. Bazı müşterilerin polisten gizlenmek için koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek saklanmaya çalıştıkları tespit edildi.

Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen içerideki 24 kişinin her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 TL'den olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapılırken, işyeri mühürlendi.

Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı
Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis baskınında ilginç görüntüler; kaçacak yer aradılar! Her yerden insan çıktı - Son Dakika


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