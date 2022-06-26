Son dakika haberleri! Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza kurşunuyla vuruldu

DÜZCE'de aralarında husumet bulunun iki grup bir eğlence mekanında karşılaşınca çıkan silahlı kavgada mekanda bulunan bir kişi ayağından vuruldu.

Olay dün gece Akçakoca İlçesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup bir eğlence mekanında karşı karşıya geldi. Grup üyeleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken İ.Ü. isimli kişi belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri aynı mekanda eğlenen Serdar Özcan'ın ayaklarına geldi. Sağ bacağından yaralanan Özcan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.