Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

27.10.2022 09:00

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence merkezine gelen şahıslar herkesin içinde pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açtı. O anlar çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, Bursa merkez Nilüfer İlçesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, kimlikleri henüz bilinmeyen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

POMPALIYLA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Sözlü tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya rastgele ateş açtı. Eğlence merkezindeki vatandaşlar endişe içinde kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ortalığı savaş alanına çeviren şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken dehşet anları vatandaşların amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar
Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı Köy meydanındaki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı Son dakika haber: Bursa'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haber: Bursa'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nilüfer, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:32 AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi
09:12 Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık
09:00 İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi
09:03 Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli
08:49 Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu
08:39 TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
08:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
08:37 İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok
08:22 Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
08:01 Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 09:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement