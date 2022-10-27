Sözlü tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya rastgele ateş açtı. Eğlence merkezindeki vatandaşlar endişe içinde kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, Bursa merkez Nilüfer İlçesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, kimlikleri henüz bilinmeyen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Kaynak: İHA

Nilüfer, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eğlence merkezinde pompalı dehşet! Havaya rastgele ateş açıp kaçtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.