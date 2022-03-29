Son dakika haberleri... EGM'den, emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... EGM'den, emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu

29.03.2022 19:56
Son dakika haberleri... EGM'den, emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu

Son dakika haberi: EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), emekli polis memuru Faruk Sezer'in polis teşkilatı hakkında yaptığı açıklamaların mesnetsiz olduğu ve Sezer hakkında, farklı platformlarda öne sürdüğü iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), emekli polis memuru Faruk Sezer'in polis teşkilatı hakkında yaptığı açıklamaların mesnetsiz olduğu ve Sezer hakkında, farklı platformlarda öne sürdüğü iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15'inci maddesi ile 'Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin sendika kuramayacağı ve üye olamayacağı' açıkça yasaklanmış olmasına rağmen kanunsuz bir şekilde kurulmaya çalışılan ancak Yargıtay 22'nci Hukuk Dairesi'nin 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/12861 Esas/2016/16434 kararıyla 'yok hükmünde olduğu' tespit edilen Emniyet Sen'in sözde Genel Başkanı emekli polis memuru Faruk Sezer'in, doğruyu yansıtmayan beyanları, söylemleri ve ileri sürdüğü iddialar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Hukuken var olmayan ve Teşkilatımızla uzaktan yakından ilgili bulunmayan bir sendikanın Genel Başkanı olduğunu iddia eden söz konusu şahsın, zaman zaman bazı medya organlarında da yer verilen mesnetsiz ithamlarının amacının dezenformasyon olduğu açık ve nettir" ifadelerine yer verildi.

Polis teşkilatına kara çalmaya yönelik provakatif girişimlerin boşa çıkarılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütleriyle ve her türlü suç ve suçluyla amansız mücadelesini son derece başarılı şekilde sürdüren polis teşkilatına kara çalmaya ve moral motivasyonunu bozmaya yönelik bu tür provokatif girişimler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarılacaktır. Emniyet'i hedef alan iftira kampanyaları asla amacına ulaşamayacak ve teşkilat mensuplarının birbirine olan bağını gevşetemeyecektir. Faruk Sezer hakkında farklı platformlarda birçok defa ortaya attığı isnat ve iftiralar nedeniyle hukuk nezdinde defaten suç duyurusunda bulunulmuştur."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... EGM'den, emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu - Son Dakika


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