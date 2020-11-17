Son dakika haberleri: EGO'dan toplu taşıma araçları sefer saatlerine Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçları sefer saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Otobüs ve raylı sistemlerde de yapılan sefer saatleri düzenlemesine göre, 05.00-06.00 saat aralığında semtlerden şehir merkezi istikametine giden Ulus-Sıhhiye- Kızılay hattına 31 öncü servis konuldu.

Saat 06.00'dan sonra organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu semtleri kapsayan 22 hatta ek servisler hizmet verecek.

Raylı sistemlerde ise 06.00'dan itibaren başlayan servis aralığı sıklaştırıldı.

Hat ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.