Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü

22.06.2022 10:57

Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasından izinsiz aldığı arabayla yolculuğa çıkan gencin kullandığı kamyonet, otomobille çarpıştı.

Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasından izinsiz aldığı arabayla yolculuğa çıkan gencin kullandığı kamyonet, otomobille çarpıştı. Takla atan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Emirgan Caddesi ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kayan Işıklar istikametinden Havuzlar istikametine seyreden Hilmi Özkan idaresindeki otomobil ile Emirgan Caddesi'nden bulvar yoluna sapan Berkay Biçim idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza sonrası takla atan otomobilin sürücüsü Hilmi Özkan, araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Özkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Baygınlık geçirdi

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Biçim de, geçirdiği şok nedeniyle olay yerinde baygınlık geçirdi. Biçim, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkan Biçim'in, babasına ait arabayı izinsiz alıp gezintiye çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz genç izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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