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Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü

14.12.2021 10:07
Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü

Son dakika habere göre Adana'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacanın ardından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

Adana'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacanın ardından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 01 ADP 425 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobilin sürücüsü Soner Y., polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla bölgedeki diğer polis ekipleri ana arterlere ve caddelere konuşlandırıldı.

Yaklaşık 10 kilometre boyunca trafik kurallarını hiçe sayan Soner Y., Seyhan Devriye Ekiplerince önü kesildi. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi üzerinde yakalanan sürücü Soner Y.'in ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Yakalanan sürücüye, ehliyetsizlikten, dur ihtarına uymama ve tehlikeli araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü
Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü
Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü
Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü

Seyhan, Asayiş, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü - Son Dakika


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