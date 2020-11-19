Son dakika haberleri... EIA: ABD hampetrol stokları 768,000 varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 13 Kasım'da biten haftada 768,000 varil artışla 489.5 milyon varile yükseldi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 245,000 varil düşerek, günde 5.3 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi de günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyindeydi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 395,000 varil artarak günde ortalama 13.8 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 77.4 olarak belirlendi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 13 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 170,000 bin varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 256,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 20,000 varil azaldı.