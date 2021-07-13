İSTANBUL'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralar yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona özel harekat ekipleri ile hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik polis köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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