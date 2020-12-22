İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular

22.12.2020 13:18
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular, System.String[]

Ozan URAL-Buğra AKAY-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAİstanbul'da 12 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Ozan URAL-Buğra AKAY-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da 12 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Özel Harekat timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Öte yandan

Balat'ta bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda evde 6 metre derinliğinde 30 metre uzunluğunda tünel tespit edildi. Polis tünelin eve yakın noktada bulunan kiliseye yönelik yapılan kaçak kazı olduğu ihtimali üzerinde duruyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih merkezli İstanbul'un 12 ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Operasyonda bin 600 gram sıvı metanfatamin, 3 litre hidroklorik asit, 670 gram metanfetamin, 2 adet kırmızı reçete tablet, 10 adet extacy, 16.5 gram bonzai, 19 gram esrar, 1 adet öğütücü, 3 adet hassas terazi, 1 adet bong 1 adet tabanca, 14 adet 9mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 10 bin 400 lira, 20 dolar, 2 bin 750 Türkmen manatı ele geçirildi.  Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

BALAT'TA TÜNEL BULUNDU

Balat'ta bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 metre derinliğinde 30 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildi. Polis tünelin eve yakın bir noktada bulunan kiliseye yönelik yapılan bir kaçak kazı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.


İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular

Uyuşturucu, İstanbul, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Torbacı ararken tünel buldular - Son Dakika


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