Son dakika haberi! (Küçük kızın görüntüleriyle) KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABANIN EN DUYGUSAL ANLARI - Son Dakika

KORONAVİRÜSE yakalanınca evindeki odasına kapanan babayla kapı altından göz göze geldiği 18 aylık kızının görüntüleri duygulandırdı.

İzmir'de, fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Sertan Şahin, koronavirüs belirtilerini taşıması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Şahin, ailesine haber vererek kendisini yaşadığı evde karantina altına aldı. 3 gündür evin içindeki bir odada karantina altında olan Şahin, eşi ve 18 aylık kızı Eylül'den uzak durarak yaşamını sürdürüyor. Babasını özleyen minik kız ise babasına kapı önüne gelip seslendi. Hasretlerini kapı aralığından dindiren baba kızın duygu dolu görüntüleri ise Sertan Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"KENDİMİ İZOLE ETTİM"

Baba Sertan Şahin, "Testim pozitif çıktı. Salı günü sabah saatlerinde gittim test yaptırmaya ve testimi yaptılar. Akşamüstü saat 16.00 gibi aradılar ve testimin pozitif çıktığını öğrendim. Öğrendiğim an kendimi direkt izole ettim. Odaya kapattım ve dışarı çıkmadım hiçbir şekilde. Sağ olsun sağlık ekipleri ve kaymakamlıktan arayan çok oldu" dedi.

"KIZIM KAPIYI AÇTIĞINDA ONA SARILACAĞIM"Koronavirüsü atlattıktan sonra kızına sarılacağını söyleyen Şahin, "İlk pozitif çıktığını öğrendiğimde ilk korkum acaba eşime ve çocuğuma bulaştırdım mı oldu. Bu korku zaten yeter de artar bile. Çünkü yanında ve çevresinde korona olmayanlar pek umursamıyor. Maskeyi koluna takanlar, çevresinde nasıl olduğunu bilmeyen kişiler. Kötü bir şey. Bir yandan içimden bunu yeneceğimi söylüyorum. Kızım kapıyı açtığında ona sarılacağım" diye konuştu.

"MASKENİZİ TAKIN KİMSENİN VEBALİNE GİRMEYİN"

Kimsenin birbirine yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Şahin, bunun vebal ve kul hakkı olduğunu belirterek, "Kimse maskesiz birbirine yaklaşmasın. Çünkü bu vebaldir, kul hakkıdır. Bile bile birine yaklaşma, temas etmek. Dikkat edin, şu maskeyi takmak zor geliyorsa annenize, babanıza, eşinize, çocuğunuza yaklaşmamak eminim bin kat daha zor. Dikkat edin diyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.