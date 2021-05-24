Son dakika haberleri! (Ek bilgiyle) FATİH TEZCAN'A MEHMET AĞAR HAKKINDAKİ KARARI BOZAN HAKİMLERİ HEDEF GÖSTERME SORUŞTURMASI - Son Dakika

Son dakika haberleri! (Ek bilgiyle) FATİH TEZCAN'A MEHMET AĞAR HAKKINDAKİ KARARI BOZAN HAKİMLERİ HEDEF GÖSTERME SORUŞTURMASI
24.05.2021 21:12
Son dakika habere göre SOSYAL paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve...
SOSYAL paylaşım sitesi Twitter
hesabından Ankara
JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar
'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan
hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde, "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar Hattı: 05.........' şeklinde paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1 ve TCK'nin 277. Maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatıldı. Ötey yandan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün öğlen saatlerinde Tezcan'ın ev ve iş yerlerinin bulunduğu adreslerde arama yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda Fatih Tezcan'a ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
- İstanbul
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