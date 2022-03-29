Son dakika haberleri | (Ek güvenlik kamerası görüntüsü) - ZEYTİNBURNU'NDA 2 AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | (Ek güvenlik kamerası görüntüsü) - ZEYTİNBURNU'NDA 2 AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 9 YARALI

29.03.2022 16:23
Son dakika haberleri | (Ek güvenlik kamerası görüntüsü) - ZEYTİNBURNU'NDA 2 AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 9 YARALI

Son dakika haberler... ZEYTİNBURNU'nda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İSTANBUL DHA -  ZEYTİNBURNU'nda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S.'nin aileleri arasında kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada Hasan S., Ramazan S., Muhammet Nesim S., Abdulkadir S., İsmail S, ve Veysel B., Hüseyin B., Azat B., Yakup B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Olay yerinde silah, fişek, 3 bıçak, 2 sopa ele geçirildi. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Zeytinburnu, Silah, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | (Ek güvenlik kamerası görüntüsü) - ZEYTİNBURNU'NDA 2 AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | (Ek güvenlik kamerası görüntüsü) - ZEYTİNBURNU'NDA 2 AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 9 YARALI - Son Dakika
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