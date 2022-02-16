Karakol önünde ekip otosunu ateşe verdi, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Karakol önünde ekip otosunu ateşe verdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis merkezi önünde park halindeki ekip otosunun üzerine yanıcı madde döken şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezi önünde bekleyen K.D. isimli şüpheli, park halinde bulunan ekip otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Olayı fark eden polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yanan araca ilk müdahale de polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangın hemen söndürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.D.'nin polis merkezi önünde bir süre beklediği, daha sonra ekip otosunun yanına giderek yanıcı madde döktüğü, alevlerin kendi eline sıçradığı, panikle elindekini yere attığı ve koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan şahsın polis ekiplerinin araştırması sonucunda yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.