Son dakika haberleri! Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı

15.09.2022 10:39
Son dakika haberleri! Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı

Son dakika haberine göre KARAMAN'da polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanma ihbarı üzerine, yaklaşık 20 dakika boyunca sokak sokak yaralı aradı.

KARAMAN'da polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanma ihbarı üzerine, yaklaşık 20 dakika boyunca sokak sokak yaralı aradı. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 21.00 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi 1062'nci Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, belirtilen sokakta yaralıya ulaşamayınca çevre cadde ve sokaklarda da arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikalık araştırmada bölgede herhangi bir kavga ya da yaralının olmadığı belirledi. Polis, ihbarı yapan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

?


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Kulisleri karıştıran iddia! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
09:59 KOM, "Zincir Operasyonu" başlattı! Sahte alkol üreten 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
09:36 Fatih'te yabacı uyruklu bir şahıs, üzerine yürüyen kişiye silah çekti! Polis gözaltına aldığı yabancı şahsı geri göndermek için düğmeye bastı
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:16 Şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan'a saldıran ülkesi Ermenistan'ı savundu: Ülkem için dua edin
09:15 Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 10:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ekipler sokak sokak yaralı aradı; ihbar asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement