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Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

01.02.2022 19:44

Gelen son dakika haberlerine göre Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı Belinde silahla polisin dikkatini çeken şahıs 'Dur' ihtarına uymadı, yere kapaklanınca yakayı ele verdi Karabük'te kent merkezinde sivil polisin belinde silah gördüğü şahıs, "dur" ihtarına rağmen yaşanan kovalamaca sonrası...

Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

Belinde silahla polisin dikkatini çeken şahıs 'Dur' ihtarına uymadı, yere kapaklanınca yakayı ele verdi

KARABÜK - Karabük'te kent merkezinde sivil polisin belinde silah gördüğü şahıs, "dur" ihtarına rağmen yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevini yapan sivil polis ekipleri, belinde silah fark ettikleri ve durumundan şüphelendikleri bir kişiye 'Dur' ihtarı çekti. Polisin ihtarını aldırış etmeyen Ömer K., kaçmaya başladı. Polisleri peşine takan şüpheli genç, yaşanan kovalamaca sonucu Kent meydanında kıskıvrak yakalandı. Yüzüstü yere yatırılarak elleri kelepçelenen şahsın üzerindeki silahın kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli devriye aracına konularak polis merkezine getirildi.

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı
Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı
Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı - Son Dakika
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