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Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

25.01.2022 21:32

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Girgin (79), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Girgin (79), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Girgin'e, Nadir U.(25) yönetimindeki 07 ZJ 021 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Girgin kanlar içerinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Bekir Girgin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerine gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Girgin'in aldığı ekmeğin ise yanında durması yakınları tarafından üzüntüye neden oldu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Girgin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Nadir U.'yu ifadesi için polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

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Bodrum, Muğla, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | EKMEK ALIP DÖNERKEN TIR'IN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika
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