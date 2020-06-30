Son dakika haberleri! Ekmek almaya giderken tır çarpan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ekmek aldığı fırından evine dönerken tırın çarpması sonucu yaralanan 70 yaşındaki Nazmi Destecioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Hızırtepe Mahallesi Kışla Caddesi Mustafa Ayyıldız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek almak için fırına giden 70 yaşındaki Nazmi Destecioğlu, ekmeği aldıktan sonra ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 54 ABC 252 plaklı tırı fark etmeyince altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı Destecioğlunu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 70 yaşındaki Nazmi Destecioğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA