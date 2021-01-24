Son dakika haberleri: Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü

Son dakika haberleri: Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü
Son Güncelleme: 24.01.2021 02:04

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, ekmek fırınının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci (69), yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, ekmek fırınının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci (69), yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırının bodrum katında kaynak işi yapan Hüseyin Demirci, henüz bilinmeyen nedenle yük asansörünün altında kaldı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağırılan 112 ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Demirci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Demirci, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü - Son Dakika
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