Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek

12.03.2021 16:34
Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi: - Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:

- Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

- Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. - Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz. - Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz. - 2021'i nitelikli büyümeye orta vadede girişin hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz. - Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazdır. - Verimliliği, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz. - Şoklara dirençli ekonomiye giden yol makroekonomik istikrarın devamlılığından geliyor. - Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının teşvik edilmesi, ilk reform alanımız risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak. - Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz. - Perakendede haksız rekabeti ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği mevzuatına uygun değişiklikler yapıyoruz. - Dijital pazaryeri platformunda ürününü satan firmaların hakkını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. - Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. - Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz. - Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. - Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının girmesi önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz. - Vergi incelemelerinde sektör ve konular itibarıyla ortaya çıkan farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz - Kamuda taşıt alımı, kiralama, temsil ve ağırlama alanlarına sınırlama getiriyoruz. - Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek, borç stokunun artışını sınırlayacak düzenlemeler yapıyoruz. - Bütçe sonucu ve politika sonuçlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporuyla paylaşıyoruz. - Döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz; ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, TL cinsi senetleri kullanacağız. - Borç stokunun dış şoklara duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç içindeki payının ağırlığını düşürüyoruz. - Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını sadeleştiren adımlar atıyoruz. - Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz, Hazine kullanımı dışındaki kurumların hesabını tek hazine hesabında topluyoruz. - Muhtemel sıkıntıları önlemek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz, karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun kullanacağız. - Peşin fiyatlandırma anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz. - Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçiyoruz, önemli ölçüde azaltacağımız istisnalardan muhafaza edilecekler disiplin altına alıyoruz. - Kamu alım kanunu için hazırlık başlatıyoruz; kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek yurtiçi sanayinin gelişmesine katkıda bulunacağız. - Stratejik ürünlerde yerli alım sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz; ithal ürün alımını azaltmak için sanayileşme icra komitesi altında merkezi izleme sistemi oluşturulacak - Kamu özel ortaklığı projeleri uygulamasını bir üst seviyeye taşımak için "kamu özel ortaklığı projeleri" kanununu çıkarmayı planlıyoruz. - KİT'leri günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak için çalışma başlatıyoruz, amacımız KİT'lerden küresel şirketler çıkarmak. - Bu sene için yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.


İstihdam, İhracat, Yatırım, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu         
20:18
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei