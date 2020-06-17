Son dakika haberleri | Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda

Son dakika politika haberi: TBMM Genel Kurulunda, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 11 madde kabul edildi.

Son dakika haberleri | Ekonomiye ilişkin

TBMM Genel Kurulunda, ekonomide düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 11 madde kabul edildi.

Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor.

Teklife göre, Türkiye Vakıflar Bankasının Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçelerinde bu yıl içinde meydana gelen 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı kanun, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

"Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"a yapılan eklemeyle yurt dışında bulunan vatandaşların zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda çalışan vatandaşlara aylık bağlanabilecek, aylık alanların ise aylıklarının kesilmeksizin ödenmesine devam edilecek. Kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelikle belirlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.

"Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"a geçici madde ekleniyor. Maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda, taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.

Bankacılık Kanunu'nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli düzenleniyor.

Sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de ekleniyor. Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgari konular ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler, kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenecek.

Abonelik sözleşmeleri elektronik yöntemle de iptal edilebilecek

Kanun teklifi ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacak. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde, kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenecek. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek.

Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndaki düzenlemeye göre, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşme, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun, yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek. Buna ilişkin usul ve esaslar, kurul tarafından belirlenecek.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelerde söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına karşı açılan davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda, idarece ödenmiş kamulaştırma bedelinin, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilmesini düzenleyen beşinci maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Bedelin, dava şartı olarak konulmasının vatandaşın dava açabilme imkanını elinden almak olduğunu ifade eden Arı, "Açılacak davada, bedelin yatırılması dava şartı olmaktan çıkarılmalı." diye konuştu. Arı, vatandaştan, kamulaştırma bedelini karar aşamasında yatırmasının istenmesi gerektiğini söyledi.

HDP milletvekillerine müdahale iddiası

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "HDP'nin demokrasi yürüyüşleri"nin devam ettiğini belirterek Van'dan Diyarbakır'a doğru giden 23 milletvekilinin içinde bulunduğu 50 kişilik bir gruba hiçbir uyarı yapılmadan polisin müdahale ettiğini öne sürdü. Bismil'de vatandaşları selamlamak için araçlarından inmek isteyen milletvekillerine gaz sıkıldığını savunan Beştaş, "Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kolluğun görevi güvenliği sağlamaktır, güvenliği tehdit etmek değildir." dedi.

HDP'nin "demokrasi yürüyüşü"nden vazgeçmeyeceğini dile getiren Beştaş, "Meclis Başkanvekili olarak sizin İçişleri Bakanlığı ile görüşerek 23 milletvekilimize yönelik bu saldırı konusunda bir tutum belirlemenizi talep ediyoruz." diye konuştu.

"Genç işsizlik oranı çok yüksek"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, her şehirde üniversite kurmakla övünen hükümetin, yüksek genç işsizlik oranı konusunda sessiz kaldığını söyledi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredilerinin geri ödemelerinin işsiz gençleri zor durumda bıraktığını savunan Özdağ, bu geri ödemelerin en az bir yıl süresince durdurulmasını istedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, her depremden sonra mağdur olanlara yönelik yeni yasa teklifi hazırlanmasını eleştirerek "Allah korusun bu akşam bir deprem olursa o belde bu kanundan yararlanamayacak, ayrıca düzenleme yapılması gerekecek. Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. İktidara sesleniyorum kentsel dönüşümlere bir an önce başlamalıyız." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de 2018 yılı içerisinde e- KPSS sınavına girmiş ve yüksek puan almasına rağmen hala atanamamış engelliler bulunduğuna işaret ederek "Bir an önce alım yapılmazsa puanları yanacak ve tekrar sınava girmek zorunda kalacaklar. Yeni sınav dönemi gelmeden 3 atama talep ediyorlar." diye konuştu.

Kanun teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:11 Kaynak: AA

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