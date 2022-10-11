Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasında, bir aile evinde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda aynı aileden 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırı esnasında yatağın altına saklanarak kurtulan 14 yaşındaki bir çocuğun ise gözetime alındığı bildirildi.
Yetkililer, yılbaşından bu yana Yaguachi'de 32 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika