Son dakika haberleri... Ekvador'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle 15 günlüğüne sokağa belirli saatlerde çıkma yasağı ilan edildi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, düzenlediği basın toplantısında, ülkede son zamanlarda Kovid-19 vaka sayılarının yükselişe geçtiğini söyledi.

Moreno, salgınla mücadele amacıyla 15 gün boyunca 22.00 ile 04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Virüsün kalabalık ortamlarda hızlı yayıldığını hatırlatan Lenin Moreno, 1 ay boyunca kısmi olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.

Moreno, "Bu kapsamda alışveriş merkezleri saat 22.00'ye kadar çalışacak. Lokantalar yüzde 30 kapasiteyle çalışacak ve ülkedeki plajlar kapanacak." ifadesini kullandı.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da şu ana kadar salgın nedeniyle 13 bin 949 kişi hayatını kaybederken, 206 bin 329 vaka tespit edildi.