Son dakika haberleri: Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 4 bin 502'ye, Guatemala'da 727'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 4 bin 502'ye, Guatemala'da 727'ye yükseldi.

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Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 502'ye, vaka sayısı ise 410 artarak 55 bin 655'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 727 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 533 artarak 16 bin 930'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 olarak açıklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:17 Kaynak: AA

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